Maxwell wird in sechs Punkten angeklagt. Die Bundesanwaltschaft in Manhattan wirft der 58-Jährigen unter anderem vor, die Reisen von Minderjährigen zu Häusern Epsteins für "illegale" und "kriminelle" sexuelle Handlungen organisiert zu haben. Maxwell wird zudem Meineid in zwei Fällen zur Last gelegt. Sie hatte jedes Wissen über Epsteins Machenschaften und jede Beteiligung daran zuvor zurückgewiesen.