Die angehende Konditorin Marine Périgaud verbringt nur zwei Wochen in Frankfurt an der Oder. Denn in Frankreich wie in Deutschland ist es immer noch schwierig für Unternehmen, ihre Auszubildenden für längere Zeit freizustellen, sagt Riegler-Poyet von der Handelskammer. In Frankreich werden die Erasmuspraktika deshalb oft in die Schulphasen gelegt. Marine Périgaud teilt die Zeit auf und fehlt eine Woche in der Schule und eine Woche in der Firma. "Mein Chef hat mich sofort unterstützt", sagt Périgaud, "Jetzt möchte er in seiner Pâtisserie auch Konditorlehrlinge aus dem Ausland aufnehmen."