Nordwesten der Türkei : Dutzende Verletzte nach Erdbeben

Wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu im Onlinedienst Twitter mitteilte, gab es zunächst keine Berichte über Todesopfer. Gesundheitsminister Fahrettin Koca schrieb auf Twitter, allein 32 Verletzte seien in Düzce, einer in Istanbul und zwei weitere in den nahe gelegenen Provinzen Bolu und Zonguldak registriert worden. Soylu sagte, eine Person sei in Panik von einem Balkon gesprungen und habe sich dabei schwer verletzt. Das Beben war auch in Istanbul stark zu spüren.