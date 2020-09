Bei der Verlosungsaktion des Novartis-Medikaments für todkranke Babys haben auch Kinder in Deutschland eine Chance. Das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen, als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zuständig, hat grünes Licht gegeben. "Es gibt keine Gründe, dem Härtefallprogramm zu widersprechen", hieß es in einer Mitteilung des Instituts. Damit können Kinder, die bei der Novartis-Verlosung gewinnen, auch in Deutschland mit dem Medikament Zolgensma behandelt werden, obwohl es in Europa noch nicht zugelassen ist.