Erdstöße auf Santorine: Stundenlanges Dauerbeben

Nach Tausenden kleinen Erdbeben in der Region der griechischen Urlaubsinsel Santorini haben Wissenschaftler nun eine Art Dauerbeben registriert. Es habe mehrere Stunden gedauert, teilte das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) auf der Plattform X mit.

Es gibt einen mehr oder wenig kontinuierlichen Tremor in der Region von Santorini.

Die meisten Bewohner haben trotzdem "die Insel bereits verlassen", was "auffällig" sei, da fast alle Bewohner "Erdbebenerprobt" seien, berichtet ZDF-Korrespondentin Barbara Lueg.

Forscher: Nicht unbedingt Zeichen für Ausbruch

"Diese Flüssigkeitswanderungen könnten in der Erdkruste stattfinden und sind nicht unbedingt ein Anzeichen für einen Ausbruch", fügten sie auf X hinzu. Auch Athanasios Ganas, Forschungsleiter des Geodynamischen Instituts in Athen, sagte der Zeitung "To Proto Thema":