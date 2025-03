Erdbeben in Thailand und Myanmar: Bangkok ruft Notstand aus

Minutenlang bebt die Erde: Die thailändische Hauptstadt Bangkok ist von einem Beben erschüttert worden. In der Stadt gilt der Notstand. Auch Myanmar ist betroffen.

Notstand in Bangkok: Menschen fliehen aus Häusern

Erdbeben in Thailand und Myanmar

Einsatzkräfte suchten nach Verschütteten in eingestürztem Haus in Bangkok. Quelle: afp

Ein starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 im Nachbarland Myanmar, die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7.

Für Bangkok rief die thailändische Regierung den Notstand aus. Thailands Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra brach eine Reise ab, um eine Dringlichkeitssitzung ihrer Regierung abzuhalten.

Erdbeben in Thailand: In Bangkok wurden Geschäfte evakuiert, Menschen flohen aus ihren Häusern. Quelle: dpa

Bangkok: Im Bau befindliches Hochhaus eingestürzt

Zunächst gab es keine Berichte über Opfer in den südostasiatischen Ländern. In Thailand ist durch das schwere Erdbeben in Bangkok ein im Bau befindliches Hochhaus eingestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Video auf der Plattform X soll den Einsturz zeigen:

In sozialen Medien kursierte ein Video, das zeigte, wie das mehrstöckige Gebäude samt Kran in sich zusammenfiel und dabei eine Staubwolke aufgewirbelt wurde. Menschen schrien auf und rannten in Panik davon.

Forscher: Epizentrum des Bebens in Myanmar

Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums befand sich das Beben in einer geringen Tiefe von zehn Kilometern, das Epizentrum wurde vorläufigen Berichten zufolge im benachbarten Myanmar verortet, in der Nähe der Stadt Mandalay. Zu möglichen Auswirkungen in Myanmar, wo ein Bürgerkrieg tobt, lagen zunächst keine Informationen vor.

Die Momenten-Magnituden-Skala misst, wie stark ein Erdbeben war.

Menschen verlassen in Panik ihre Häuser

In Bangkok bebte minutenlang die Erde, zahlreiche Menschen strömten in Panik aus Wolkenkratzern und Hotels im Zentrum der Metropole. Sie verharrten noch Minuten nach dem Beben auf den Straßen und suchten im Schatten Schutz vor der Mittagssonne. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Hauptstadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten.

Die Erschütterung war so heftig, dass das Wasser aus Swimmingpools emporschoss. Viele Gebäude wurden geräumt.

Sofort waren auch Helfer im Einsatz, die die Menschen anleiteten, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht.

Im Großraum Bangkok leben mehr als 17 Millionen Menschen, viele der Bewohnerinnen und Bewohner wohnen in Hochhäusern.

Erdstöße auch in China zu spüren

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldet, dass auch im Südwesten des Landes an der Grenze zu Myanmar die starken Stöße des Erdbebens zu spüren gewesen sind. Über Opfer ist aber auch aus China bisher nichts bekannt.

