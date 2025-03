Erdbeben in Bangkok: Augenzeugen berichten von Flucht

Es ist Mittagszeit in Bangkok. Cafés, Garküchen und Restaurants sind voll besetzt, als plötzlich die Erde in Thailands Hauptstadt zu wackeln beginnt. Die Menschen schauen sich zunächst über die Tische hinweg fragend an, keiner scheint so recht zu wissen, was gerade passiert oder was er tun soll. Denn Erdbeben in Bangkok sind selten, und sehr starke Beben noch seltener. Aber als die Erdstöße stärker werden, beginnt die große Flucht.