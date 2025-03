Starkes Erdbeben in Südostasien: Was Beben so tödlich macht

Zwar können Forscher Spannungen in der Plattentektonik feststellen, aber wann genau sich die in einem Beben entladen, sei aktuell kaum vorherzusagen. "Den Ort und die Magnitude kennen wir vorab sehr gut", sagte Oliver Heidbach vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam anlässlich des schweren Bebens in der Türkei 2023 ZDFheute.