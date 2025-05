Erlangen: 15.000 Quadratmeter Wald in Brand

Laut Feuerwehr könnten sich die Brände in der Nacht ausweiten.

Das Feuer im Tennenloher Forst konnte eingedämmt werden. Am Abend war auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) vor Ort.

Mitte März waren Teile eines bayerischen Freizeitparks in Brand geraten.

Areal in Erlangen ist munitionsbelastet

Wegen der Waldbrandgefahr waren bereits vorsorglich Schneisen geschlagen worden. Die Flammen seien rund 30 Zentimeter hoch gewesen, also recht niedrig, sagte der Feuerwehrsprecher. Das hänge auch mit der moorigen Beschaffenheit zusammen.

Feuer am späten Abend eingedämmt

Bis 21.00 Uhr am Mittwochabend seien auch zwei Hubschrauber zur Unterstützung im Einsatz gewesen. Diese werden nach Angaben des Sprechers am frühen Morgen wieder starten.

In der Nacht werde die Zahl der eingesetzten Kräfte auf rund 50 herabgesetzt. Ab 6.00 Uhr seien dann wieder mehr Einsatzkräfte am Brandort. Man patrouilliere jetzt - auf den gesicherten Waldwegen.

Das Feuer war zwar am späten Abend bereits eingedämmt. Man müsse aber davon ausgehen, dass die betroffene Fläche in der Nacht größer werden könnte, so der Feuerwehrsprecher. Ein Ende des Einsatzes sei zunächst nicht absehbar.