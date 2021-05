Seit August 2018 beschäftigt die Serie anonymer Drohschreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0" die Ermittler in Hessen und darüber hinaus. Das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main kamen nun einem dringend tatverdächtigen 53-Jährigen auf die Spur, den Spezialkräfte am Montag in Berlin festnahmen. In einer Mitteilung beschrieben die Behörden ihre Ermittlungsarbeit. Die Schritte im Überblick: