Covid-19-Kontrolle am New Yorker Flughafen John F. Kennedy.

Quelle: John Minchillo/AP/dpa/Archivbild

Anderthalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 88.973 neue Ansteckungsfälle erfasst.



Damit wurde der am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von knapp 80.000 Neuinfektionen nochmals deutlich übertroffen. Die Zahl der Todesopfer wuchs um weitere 906 auf mehr als 224.000. Weltweit sind das die meisten Todesfälle.