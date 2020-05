Parallel wurde unter 16 Teilnehmern im von Raab erfundenen "FreeESC" nach einem Gewinner gesucht. Dass am Ende Spanien mit dem im Showgeschäft bereits etablierten Popsänger Nico Santos und seinem Lied "Like I Love You" gewann, war weniger überraschend als der Künstler, der für Deutschland antrat:



Es war Komiker und Musiker Helge Schneider (64, "Katzeklo"). Sein Lied drehte sich passend zur Corona-Pandemie um das Zuhausebleiben ("Forever at home, forever alone, für immer im Haus"). Für den Sieg reichte das aber nicht.