Harris: Ja, schon. Es ist ein nostalgisches Zurückblicken in die gute alte Zeit. Ich habe den Song geschrieben, nachdem ich eine Folge der Serie "The Office" gesehen hab. Und da sagt ein Charakter: "I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them". Dieses Zitat hat viel in mir ausgelöst, weil ich unterbewusst zurückblicke in meine Jugend und die unbeschwerte Zeit.