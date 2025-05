ESC in Basel: Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest

JJ, der eigentlich Johannes Pietsch heißt und unter anderem an der Wiener Staatsoper aufttritt, singt immer wieder hohe Töne. Der Auftritt wird im Fernsehen komplett in Schwarz-Weiß gezeigt, er endet mit wilden Beats.

In Basel kämpfen 26 Länder um den Sieg beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC). Die Fans feiern vor Ort schon seit Tagen und die Spannung steigt immer mehr an.

Platz 15 für Deutschland

Wer ist das Geschwister-Duo Abor und Tynna? Die beiden Österreicher treten für Deutschland beim ESC in Basel an. Die Teilnahme für ein anderes Land ist laut ESC-Regularien erlaubt.

Kein Céline Dion-Auftritt in Basel

Demonstration gegen Israel in Basel

Ein Thema bei diesem ESC war wie bereits im Vorjahr Kritik an Israel. Am Abend forderten mehrere hundert Menschen auf einer Demonstranten in der Baseler Innenstadt den Ausschluss Israels vom ESC.