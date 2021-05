Die "Game of Thrones"-Schauspielerin Esmé Bianco hat dem Sänger Marilyn Manson sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Bianco reichte am Freitag Klage bei einem Bundesgericht in Los Angeles ein. Darin beschuldigt sie Manson, gegen ein Gesetz gegen Menschenschmuggel verstoßen zu haben, indem er sie von England nach Kalifornien gebracht habe.