1. Alle Zutaten werden sehr klein gehackt oder mit einer Küchenmaschine gehäckselt. Wenn das Fleisch oder der Fisch bereits gegart sind (also gekochte Essensreste), könnt ihr bereits gut die Füllung abschmecken. Ansonsten solltet ihr nach Gefühl würzen und einen Dumpling zur Probe kochen, bevor ihr weitermacht.

2. Auch Chili, Frühlingszwiebeln, Kräuter und Sojasauce können hier noch Geschmack verleihen. Sollte eine Füllung zu lose oder bröckelig erscheinen, kann man mit gekochten oder gerösteteten Kartoffeln, Reis oder Couscous nachhelfen.

3. Wenn ihr alles gut durchmischt habt, füllt die viereckigen Wrapper mit etwa 1 TL Füllung und faltet sie diagonal zu einem Dreieck. Mit etwas Wasser am Finger die Kanten kleben und gut zudrücken.

4. Legt die Dumplings auf eine bemehlte Fläche, damit sie nicht am Boden kleben.

5. Jetzt könnt ihr mit Sojasauce und etwas Apfelessig einen Dip vorbereiten.

6. Die frischen Dumplings brauchen in dem Hotpot etwa 3 bis 5 Minuten, das hängt davon ab, ob die Füllung roh ist oder bereits gekocht wurde.

7. Wenn ihr zu viele Dumplings habt, könnt ihr sie anschließend auch einfrieren.

8. Eine weitere Zubereitungsmöglichkeit der Dumplings ist, sie in einem Bambuskorb unter Dampf zu garen.