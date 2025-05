Essstörungen: Vor allem Mädchen immer häufiger betroffen

Gerade der Zwang zur Selbstoptimierung, der in den sozialen Medien vorherrscht, sorgt laut der Krankenkasse KKH bei vielen für eine Essstörung.

Besonders unter 12- bis 17-jährigen Mädchen stieg die Zahl der Fälle von Magersucht, Bulimie und Binge Eating - krankhaften Essanfällen. Sie kletterte hier vom Vor-Corona-Jahr 2019 bis 2023 von 101 auf 150 Fälle je 10.000 Versicherte, wie die KKH Kaufmännische Krankenkasse mitteilt. Das sei ein Plus von fast 50 Prozent - in keiner anderen Gruppe sei der Anstieg derart deutlich.

Psychologin: Gerade junge Menschen für fragwürdige Ideale anfällig

"In einer Lebensphase, in der die eigene Identität noch nicht gefestigt und das Selbstwertgefühl oft nur schwach ausgeprägt ist, können solche übersteigerten Ansprüche an das eigene Aussehen zu einer großen Belastung werden", sagt die KKH-Psychologin Franziska Klemm. Sie warnt: