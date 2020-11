Tropensturm "Eta" ist am Sonntag über Kuba gezogen und hält Kurs auf die Südspitze Floridas. Meteorologen befürchteten, dass "Eta" wieder an Stärke zulegen und als Hurrikan am Sonntagabend oder Montagmorgen (Ortszeit) auf den US-Staat treffen könnte.



Für die Inselgruppe Florida Keys gab das Nationale Hurrikanzentrum Hurrikan- und Sturmflutwarnungen aus. Strände, Häfen und Corona-Teststationen wurden geschlossen, der öffentliche Nahverkehr eingestellt und Bewohnern geraten, sich nicht draußen aufzuhalten.