Genau das will der Ständige Ausschuss der europäischen Ärzte in Brüssel verhindern. "Anderenfalls wird das Vertrauen der Patienten und Ärzte in die ärztliche Schweigepflicht komplett unterminiert", warnt der Vorsitzende des Weltärzteverbands, Frank Ulrich Montgomery, und rät den Mitgliedern des Europäischen Rates, die Verordnung noch zu kippen, zumindest in wesentlichen Punkten zu ändern.