Mit der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik der EU könnte bald diese Art der Landwirtschaft besser gefördert werden. Denn ab dem Jahr 2023 sollen in Europa mindestens 20 Prozent, in Deutschland 25 Prozent der Flächenzahlungen, direkt an Umwelt-und Klimaleistungen, den sogenannten Eco-Schemes, gekoppelt werden.