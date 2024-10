Wasserversorgung laut EU-Umweltagentur vor Herausforderungen

Dreckige Luft, Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft: Um den Großteil der europäischen Gewässer steht es nicht gut. Nur 37 Prozent der Oberflächenwasserkörper - also etwa Seen oder Flüsse - in Europa befanden sich nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EEA) 2021 in einem guten oder sehr guten Zustand.