Ben Dolic.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Seinen Song "Violent Thing" nennt er den "perfekten Song" für den ESC. Geschrieben wurde er von einem österreichisch-bulgarischen Produzententeam, das bereits in der Vergangenheit erfolgreich beim ESC war und zum Beispiel den zweiten Platz für Bulgarien 2017 holen konnte. Den Song selber veröffentlicht Dolic auf seiner YouTube-Seite. Am Abend ist auch eine Fernsehshow im Sender ONE geplant.



Der Song ist ein Uptempo-Song und absolut zeitgemäß produziert. Er erinnert an den Schweizer Teilnehmer 2019, Luca Hänni. Auch er wurde im vergangenen Jahr ohne Vorentscheid ausgewählt, sein tanzbarer Song "She got me" war vor allem bei Fans beliebt und kam am Ende auf den sehr guten vierten Platz. Allerdings ist der deutsche Beitrag "Violent Thing" nicht ganz so stark, ihm fehlt eine starke Melodie. Außerdem haben es Kopien, die ein wenig an das Vorjahr erinnern, erfahrungsgemäß schwer beim ESC.