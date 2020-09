Ben Dolic: "Unendlich traurig"

Quelle: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Das Finale des Eurovision Song Contest war ursprünglich für den 16. Mai geplant. Im vergangenen Jahr hatte der niederländische Sänger Duncan Laurence den Wettbewerb gewonnen. Deutschland wäre in diesem Jahr von Ben Dolic vertreten worden, bekannt aus der Castingshow "The Voice of Germany". Sein Song "Violent thing" wurde ohne Vorentscheid ausgewählt. Er wurde von vielen Beobachtern als durchaus chancenreich eingestuft. In den Wetten lag der Song zuletzt stabil in den Top 10.



"Die Nachricht über die Absage des Eurovision Song Contest 2020 hat mich persönlich natürlich tief getroffen und ich bin unendlich traurig", sagt Dolic. Er zeigte aber Verständnis für die Absage, die Gesundheit gehe vor. "Wir müssen jetzt alle aufeinander Acht geben." Ob Dolic mit seinem Song 2021 wieder antreten kann, ist derzeit unklar. Von Seiten der EBU heißt es, diese Frage werde mit den teilnehmenden Ländern noch geklärt. Eine Entscheidung werde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.