Wer gewinnt den ESC? Das sind die Favoriten

Schweden, Österreich, Frankreich - das sind die Favoriten beim ESC in Basel. Wo landet Deutschland? Und wann steht das Ergebnis fest? Hier kommen die wichtigsten Antworten.

Am Abend treten 26 Länder beim Eurovision Song Contest in Basel an. 16.05.2025 | 4:23 min

Wer wird gewinnen?

Favorit ist Schweden. In den Wetten liegt die Band "KAJ" (Startnummer 23) vorne. Sollten sie mit ihrem tanzbaren Spaß-Song "Bara bada bastu" ("Einfach mal in die Sauna gehen") gewinnen, wäre es der achte Sieg für Schweden, ein Rekord.

Schwedische Medien diskutieren schon, ob man sich eine Austragung 2026 überhaupt leisten kann. Der Gastgeber von 2024, Malmö, würde im kommenden Jahr jedenfalls keine Bewerbung als Host City abgeben.

Aber vielleicht gewinnen ja auch Österreich, Frankreich oder die Schweiz, sie haben ebenfalls Chancen auf den Sieg. Für eine Prognose muss man überlegen, wer bei den Jurys gut ankommt und wer eher beim Publikum.

JJ, Österreich Ein Gewinnerkandidat: Holt JJ den dritten Sieg für Österreich, nachdem zuletzt Conchita Wurst den ESC 2014 gewinnen konnte? JJs Song "Wasted Love" hat die Startnummer 9. Quelle: dpa

Wer liegt bei den Jurys vorne?

50 Prozent der Punkte werden von nationalen Jurys vergeben. Die Musikexpertinnen und Musikexperten achten auf handwerkliche Kriterien, etwa Stimme und Songwriting. Sie haben ihre Punkte bereits Freitagabend im sogenannten Juryfinale vergeben.

Zoë Më gut ankommen, weil sie eine besondere Stimme hat. Ihre minimalistisch Ballade "Louane (" Bei ihnen dürfte die Schweizeringut ankommen, weil sie eine besondere Stimme hat. Ihre minimalistisch Ballade " Voyage " ist gut geschrieben, hat einen kreativen Mittelteil. Auch die Französin(" Maman ") singt einfach formidable.

JJ geht bei seiner dramatischen Power-Ballade " Herausragend aber ist Österreich. Der Wiener Opernsängergeht bei seiner dramatischen Power-Ballade " Wasted Love " immer wieder in die Kopfstimme. Das kann man lieben, das kann man hassen - aber gut gemacht ist es und könnte das Juryvoting gewinnen.

Im ersten Halbfinale trat unter anderem die Band KAJ an, die für Schweden singt. 14.05.2025 | 0:44 min

Wer liegt beim Publikum vorne?

Das Publikum wählt erfahrungsgemäß Gute-Laune-Songs. In den vergangenen Jahren waren das Käärijä aus Finnland oder Baby Lasagna aus Kroatien, die beide übrigens im Finale auftreten.

In diesem Jahr dürften das Schweden und vielleicht noch Estland ("Espresso Macchiato") sein. Gut denkbar, dass diese Songs zu Beginn der Punktevergabe nicht auf Platz 1 liegen. Tipp: Achten Sie während der Punktevergabe darauf, ob der Abstand Schwedens zum Führenden nicht zu groß wird.

Wenn die Schweden nach den Jurys "nur" 80 bis 100 Punkte hinter Österreich, Frankreich oder einem anderen Jury-Favoriten liegen, könnten sie am Ende aufholen und gewinnen. Die Punkte des Publikums werden nämlich erst ganz am Ende vergeben. Aber zu groß darf der Abstand nicht sein.

Beim ESC in Basel gab es wegen des Gaza-Kriegs immer wieder Proteste gegen die Teilnahme Israels. Lothar Zimmermann im Gespräch. 16.05.2025 | 10:26 min

Wie stehen die Chancen für Deutschland?

Mittelmäßig. Für Deutschland treten dieses Jahr die Geschwister Abor & Tynna aus Österreich an. Ihr Song "Baller" ist modern und wurde von Moderator Stefan Raab mit ausgesucht.

Abor & Tynna haben im Finale die Startnummer 16. In den Wetten liegen sie im hinteren Mittelfeld. Vor allem im Televote könnte der Song ein paar Fans finden. Dann wäre jedenfalls ein letzter Platz unwahrscheinlich. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Sängerin Tynna live zuletzt stimmliche Schwächen gezeigt hat.

Wer ist das Geschwister-Duo Abor und Tynna? Die beiden Österreicher treten für Deutschland beim ESC in Basel an. Die Teilnahme für ein anderes Land ist laut ESC-Regularien erlaubt. 24.03.2025 | 2:08 min

Tritt Céline Dion im Finale auf?

Das ist die große Frage. Die Veranstalter haben immer wieder gesagt, dass sie sich das wünschen. Es gibt Gerüchte, dass Dion tatsächlich auftreten könnte, vielleicht in einem Baseler Stadion, in dem knapp 40.000 Zuschauer zusammen den ESC sehen werden.

Céline Dion hatte 1988 den ESC für die Schweiz gewonnen , mit nur einem Punkt Vorsprung. Im ersten Halbfinale sowie während der Probe für das Finale wurden allerdings nur Videobotschaften von Dion eingespielt.

Siegerin für Schweiz von 1988 : Als Céline Dion hauchdünn den ESC gewann 1988 gewinnt die damals 20-jährige Sängerin Céline Dion den ESC für die Schweiz, es ist der Start einer Weltkarriere. Tritt sie dieses Jahr beim ESC-Finale in Basel auf? von Dominik Rzepka, Basel

Warum ist die Regenbogenflagge verboten?

Zu Beginn der Show ziehen alle 26 Länder in die Halle ein, dabei schwenken sie die Fahne des Landes, für das sie antreten. In den vergangenen Jahren haben Künstler dabei auch andere Fahnen geschwenkt, etwa die Regenbogenfahne oder eine Fahne für die nicht-binäre Community.

Das aber unterbindet der Veranstalter in diesem Jahr. Jegliche Fahnen, die als politisches Statement verstanden werden können, sind untersagt. Der Sänger der Band "Lord of the lost", Chris Harms, äußert daran Kritik. Er sagt ZDFheute:

Symbole zu verbieten, die für nichts anderes stehen als Gleichheit, Einigkeit und Inklusion aller, wie die Regenbogenflagge, halten wir für falsch, gestrig und vor allem nicht ESC-kompatibel. „ Chris Harms, deutscher ESC-Teilnehmer 2023

Aus dem Archiv: Interview mit Nemo. 14.10.2024 | 5:16 min

Wer moderiert den ESC?

Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer. Hunziker und Brugger sind in Deutschland sehr bekannt. Die eine als einstige Co-Moderatorin von "Wetten, dass...". Die andere als Comedienne, die auch für die " und. Hunziker und Brugger sind in Deutschland sehr bekannt. Die eine als einstige Co-Moderatorin von "Wetten, dass...". Die andere als Comedienne, die auch für die " heute show " vor der Kamera steht. Studer vertrat die Schweiz 1991 beim ESC in Rom und wurde Fünfte.

Das Moderationstrio für den Eurovision Song Contest 2025 steht fest: Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer – Frauenpower für Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Offenheit. 21.01.2025 | 0:46 min

Wer tritt im Finale auf?

Nemo mit " Die Show eröffnetmit " The Code ", dem Siegersong des vergangenen Jahres. Vor der Punktevergabe treten weitere Schweizer ESC-Stars auf.

Darunter Luca Hänni, der 2019 Vierter wurde ("She got me") und Gjon's Tears, Dritter im Jahr 2021 ("Tout l'Universe"). Paola singt ihren ESC-Song "Cinema" aus dem Jahr 1980.

Die deutsche ESC-Bilanz

Isaak, 2024 Die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre ist desaströs. Doch 2024 bricht Sänger Isaak den Fluch. Er wird mit "Always on the run" zwölfter beim ESC in Malmö. Quelle: dpa

Wann wird das Ergebnis feststehen?

Das dauert. Allein der erste Teil der Punktevergabe dürfte 30 bis 35 Minuten dauern. Die Punkte der deutschen Jury verkündet übrigens Michael Schulte, der 2018 in Lissabon Vierter wurde.

Erst danach geben die Moderatorinnen die Punkte des Publikums bekannt. In den vergangenen Jahren stand der Sieger erst deutlich nach Mitternacht fest, gegen 0:45 Uhr.