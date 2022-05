Eigentlich ist die Sache klar. Wenn am Abend um kurz nach 22 Uhr das "Kalush Orchestra" mit der Startnummer 12 auf der ESC-Bühne in Turin steht, wird die Halle beben. Das Publikum wird ihren folkloristischen Rap- und Pop-Song "Stefania" mitsingen, blau-gelbe Fahnen werden geschwenkt, am Ende wird es heißen: "12 points go to... Ukraine."