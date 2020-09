Die Bundeswehr bringe aber auf Bitten der Verantwortlichen in China rund 10.000 Schutzanzüge mit, die dann vor Ort zum Einsatz kommen könnten. Wuhan ist der Ausgangsort der Coronavirus-Epidemie. "Um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, werden diejenigen, die ausgeflogen werden, für zwei Wochen in Quarantäne genommen an einem Bundeswehr-Standort, um sicherzugehen, dass keine Infektion bei einem der Ausgeflogenen vorliegt", erklärte der Minister.