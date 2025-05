Live: Abschlussgottesdienst des 39. Evangelischen Kirchentags

Zehntausende Christinnen und Christen haben sich seit Mittwoch zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover versammelt. Heute endet das Protestantentreffen in Niedersachsens Landeshauptstadt mit einem Gottesdienst auf dem Platz der Menschenrechte.

Drängende gesellschaftliche Themen

So standen drängende gesellschaftliche und politische Fragen im Mittelpunkt, wie Demokratie, Rechtsextremismus und Antisemitismus, Klimakrise, Künstliche Intelligenz oder die Situation in Israel und Gaza. Macht und Missbrauch in kirchlichen Strukturen wurden im Rahmen eines eigenen Thementages diskutiert.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Kirchentag am Mittwoch eröffnet. Auch der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) nahmen am Kirchentag teil.

Merkel und Steinmeier ermutigten zu Engagement

Insgesamt waren im Rahmen des Kirchentags mehr als 1.500 Veranstaltungen in der Stadt und auf dem Messegelände geplant. Nach Angaben der Veranstalter kamen bis zu 150.000 Menschen zusammen. Das Protestantentreffen ist in der Regel alle zwei Jahre in einer anderen Stadt zu Gast, 2027 wird es in Düsseldorf stattfinden.