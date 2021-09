In ihrer Klageschrift wirft die einstige Model-Ikone dem Unternehmen vor, mögliche Nebenwirkungen verschleiert zu haben. Evangelista hatte am Mittwoch im Online-Dienst Instagram erklärt, sie sei durch einen Eingriff zur Fettreduzierung durch Kälte "brutal entstellt" worden. Der Einsatz des sogenannten "CoolSculpting" sei nach hinten losgegangen und habe "das Gegenteil von dem bewirkt, was er versprach": Er habe ihre Fettzellen vergrößert statt verkleinert "und mich dauerhaft deformiert".