Extremwetter am Wochenende - das erwartet uns

"Das gefährliche Wetter beginnt am Samstag", sagt ZDF-Expertin Bogs. Von Süden her komme neuer Regen bis in die Mitte Deutschlands, nach Norden hin werde daraus zunehmend Schnee. Gegen Abend müsse mit Eisregen gerechnet werden - von Nordrhein-Westfalen aus über Hessen bis nach Thüringen. Er könne die ganze Nacht anhalten und am Sonntag auch Nordbayern betreffen.