Es sei für die Verantwortlichen wichtig, Wetterextreme "früh in Planungsprozesse und in Bauprozessen aktiv zu berücksichtigen, um genug Zeit zu haben, sich bis zum Ende des Jahrhunderts an Änderungen anpassen zu können." Klippel gehört zu einem Wissenschafts-Netzwerk, das Modelle zur Erderwärmung und deren erwartete Wirkung auf die Infrastruktur entwickelt.