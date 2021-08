Die Bahn hat in der Vergangenheit Sammelfahrten per Taxi oder Bus organisiert und gibt dann dafür entsprechende Gutscheine aus. Wenn das nicht gelingt, können Fahrgäste auch selbst mit dem Taxi weiterreisen, dann gelten aber Einschränkungen bei der Rückerstattung der Kosten. So gibt es zum Beispiel nur dann Geld zurück, wenn die planmäßige Ankunft zwischen Mitternacht und 05.00 Uhr morgens liegt und die erwartete Verspätung am Zielbahnhof mindestens eine Stunde beträgt. Außerdem muss meist geprüft werden, ob der Zielbahnhof bis Mitternacht noch mit einem anderen Verkehrsmittel erreicht werden kann.