Die Rennmaschinen waren der italienischen Bahnrad-Nationalmannschaft in Roubaix gestohlen worden, jetzt ist ein Großteil wieder aufgetaucht - und zwar bei einer Drogen-Razzia in Rumänien. Vier Verdächtige seien bei Durchsuchungen im Südosten des Landes festgenommen worden, wie die Behörden am Freitag bekanntgaben.