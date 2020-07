Der Ansturm überraschte mancherorts die Organisatoren: Viele Tausend Motorradfahrer haben am Samstag bundesweit gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen demonstriert. Allein in Friedrichshafen am Bodensee kamen rund 5.000 Motorradfans zu einem Demo-Korso zusammen.