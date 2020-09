Doch noch gibt es einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Gerade einmal drei schriftliche Absichtserklärungen von Unternehmen (darunter Sigikid), die der Initiative beitreten wollen, kann das "Nürnberger Bündnis Fair Toys" vorweisen. Bei mehr als 600 Spielzeugherstellern in Deutschland. Das wundert Ulrich Brobeil nicht. "Wir stehen natürlich noch ganz am Anfang und treten erst in die Akquisephase ein. Die eigentliche Vereinsgründung steht noch aus und auch sonst sind noch einige Feinjustierungen nötig, was den rechtlichen Rahmen betrifft, um in der ersten Hälfte des Jahres auch formal an den Start gehen zu können."