"True Cost"-Ermittler recherchieren den wahren Preis: Was würde ein Döner kosten, wenn man noch die Folgen für die Umwelt in den Preis mit einrechnen würde? Und wie sieht es bei Falafel aus?

Falafeln gelten als gesund und nährstoffreich: Die kleinen Bällchen aus Kichererbsen enthalten durch den hohen Anteil an Hülsenfrüchten viele Ballaststoffe, Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. In den letzten Jahren sind sie immer beliebter geworden.

Falafel: Vom Nischenprodukt zu "etabliertem Exoten"

Diesen Trend stellt auch Hossam Ekkawi fest. Seit 2007 stellt der gebürtige Libanese Falafeln nach dem Rezept seines Vaters für den Großhandel her. "Damals gab es kaum konkurrierende Firmen", sagt Ekkawi. Doch die Falafel habe sich nach und nach von einem Nischenprodukt zu einem "etablierten Exoten" entwickelt.

Inzwischen beliefert er Händler in Deutschland und im europäischen Ausland. "Auch in Europa finden Falafel immer mehr Anklang, sodass wir bei einzelnen Kunden von 2020 bis 2024 eine Umsatzsteigerung von etwa 60 Prozent verzeichnen können." Mit der größeren Nachfrage sei auch die Konkurrenz gewachsen.

In 1990er Jahren Falafel kaum in Deutschland bekannt

Das war Anfang der 1990er Jahre noch ganz anders. Damals arbeitete Ekkawi in einem Imbissgeschäft mit orientalischen Speisen im Zentrum Tübingens. Die Kichererbsenbällchen kannte in Deutschland noch kaum jemand, er bot sie seinen Kund*innen immer wieder zum Probieren an. "Ich habe gesehen, dass die Leute von dieser Speise aus dem Nahen Osten begeistert waren", erinnert sich Ekkawi.