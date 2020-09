Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat sich vorsichtig optimistisch gezeigt, dass sich der Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland leicht abschwächt. "Wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin und berief sich auf tägliche Analysen.



Für eine definitive Bewertung sei es jedoch zu früh, wahrscheinlich sei das erst am Mittwoch möglich. Außerdem schließt das RKI aus Handydaten, dass sich die Mobilität bereits reduzierte.