Rund ein Jahr ergebnisloser Ermittlungen vergeht, als in der Nähe plötzlich wieder eine junge Frau verschwindet. Die 24-jährige Petra P. aus Braunschweig hat am 26. Juli 1984 einen Zahnarzttermin, bevor sie ihre Eltern in Wolfsburg besuchen will. An der Bushaltestelle "Raststätte", im Wolfsburger Süden am Rande eines kleinen Waldes, verliert sich Petras Spur.