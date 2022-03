Ein paar Kilometer weiter in Kiew haben Geflüchtete aus der heftig umkämpften Stadt Tschernihiw in einer Kirche Zuflucht gefunden. Es sind viele Kinder unter ihnen. Pastor Anatoliy Kalyuzhny erzählt: "Gott sei Dank sind sie noch am Leben. Tschernihiw wurde stark bombardiert. In ein paar Tagen werden wir sie in den Westen bringen."