In Saporischschja angekommen, ergatterte die Familie Plätze in einem überfüllten Zug nach Lwiw. Von dort will sie weiter in die westukrainische Stadt Iwano-Frankiwsk und ein neues Leben beginnen. Nach der Hölle von Mariupol hat Anna nur noch zwei Wünsche: "Ich möchte in einer Stadt leben, die nicht so ist", sagt sie. "Und in der Ukraine".