Kindern von anerkannten Flüchtlingen steht nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) selbst ein Flüchtlingsstatus zu. So könne der einem Elternteil zuerkannte Flüchtlingsstatus automatisch auf ein minderjähriges Kind übertragen werden, auch wenn das Kind in einem EU-Staat geboren wurde und über den anderen Elternteil die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes besitzt, in dem ihm keine Verfolgung droht, entschied der Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg.