In Los Angeles werden am 2. Februar die begehrten Musikpreise - die Grammys -vergeben. Es ist die erste große Show nach den verheerenden Bränden in der Stadt der Engel.

Für die Musikbranche ist es der wichtigste Abend des Jahres. Stars wie Billie Eilish und Shakira werden nicht nur über den roten Teppich schreiten. Sie werden auch auf der Showbühne stehen.

Aber in diesem Jahr geht es nicht nur um die große Show und das Gewinnen. Die Grammys sollen auch eine Spenden-Gala sein. Nach den verheerenden Bränden in Los Angeles soll so betroffenen Menschen geholfen werden.

Wer ist nominiert?

Eine Favoritin ist jetzt schon klar: Superstar Beyoncé geht mit elf Nominierungen ins Rennen. Die Sängerin wurde im Laufe ihrer Karriere schon 99 mal nominiert und hat bis jetzt 32 Grammys gewonnen. Sonntagnacht könnten also noch ein paar dazu kommen. Unter anderem in der Kategorie "bestes Album".

Beyoncés Album "Cowboy Carter" hat jedoch harte Konkurrenz

Charli XCXs "Brat", Chappell Roans "The Rise and Fall of a Midwest Princess", Billie Eilishs "Hit Me Hard and Soft", Taylor Swifts "The Tortured Poets Department" und Sabrina Carpenters "Short n' Sweet" könnten auch einen begehrten Grammy gewinnen.

Wer gehört zu den Newcomern?

Sabrina Carpenter wurde sechs Mal nominiert. Sie ist die einzige Künstlerin, die dieses Jahr sowohl in der Kategorie "Album des Jahres" ("Short n' Sweet") als auch in der Kategorie "Song des Jahres" ("Please Please Please") nominiert wurde.

Zu ihrer Konkurrenz im Bereich "Newcomer" gehören auch: Teddy Swims ("BadDreams"), Chappell Roan ("Good Luck, Babe!") und Shaboozey ("A Bar Song (Tipsy)").

Wer entscheidet über die Vergabe der Grammys?

Fast 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über Gewinner und Verlierer des Abends. Die Academy ist eine Organisation, die aus Produzenten, Toningenieuren, Songwritern und Künstlern der Musikbranche besteht.

Die Abstimmung ist geheim. Grundsätzlich entscheiden die Mitglieder der jeweiligen Branchenkomitees innerhalb der Academy, wer den begehrten Preis bekommt.

Wer moderiert die 67. Grammys?

Zum fünften Mal in Folge wird Comedian Trevor Noah durch den Abend führen. Er ist auch einer der Produzenten der Verleihung.

On top könnte Trevor Noah noch einen Grammy mit nach Hause nehmen. Der 40-Jährige ist in der Kategorie "Bestes Comedy-Album" nominiert.

Auswahl der wichtigsten Kategorien

Album des Jahres "New Blue Sun", André 3000

"Cowboy Carter", Beyoncé

"Short n’ Sweet", Sabrina Carpenter

"Brat", Charli XCX

"Djesse Vol. 4", Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft", Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess", Chappell Roan

"The Tortured Poets Department", Taylor Swift Song des Jahres "A Bar Song (Tipsy), Mark Williams (Shaboozey)

"Birds of a Feather", Billie Eilish

"Die With a Smile", Lady Gaga und Bruno Mars

"Fortnight", Taylor Swift featuring Post Malone

"Good Luck, Babe!", Justin Tranter (Chappell Roan)

"Not Like Us", Kendrick Lamar

"Please Please Please", Sabrina Carpenter

"Texas Hold ’Em", Beyoncé Beste Pop Solo Performance "Bodyguard", Beyoncé

"Espresso", Sabrina Carpenter

"Apple", Charli XCX

"Birds of a Feather", Billie Eilish

"Good Luck, Babe!", Chappell Roan

