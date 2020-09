Zuletzt waren in der EU vor allem Ungarn, Polen und Rumänien von hohen Fallzahlen der Afrikanischen Schweinepest betroffen. Aber auch in Bulgarien, Lettland, Litauen sowie der Slowakei gab es Fälle im dreistelligen Bereich.



Nun gibt es trotz Schutzmaßnahmen auch in Deutschland den ersten Fall. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit beantwortet die wichtigsten Fragen zu der Krankheit: