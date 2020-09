Ein Mitarbeiter der Stadt desinfiziert Bänke in Istanbul.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei ist erneut sprunghaft gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden stieg die Zahl der positiv Getesteten um 277 auf 947, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca auf Twitter mitteilte. Zwölf Menschen starben an einem Tag an Covid-19, damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 21. Es handele sich um alte Menschen, so Koca, ohne Details zu nennen.



Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) kritisierte, dass zu wenig Corona-Tests durchgeführt werden und geht davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist.