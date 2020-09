Herren mit bunten Hüten hüpfen grölend durch den Saal. Damen in Paillettenkleidern recken die Arme, während sich auf der Bühne das Komitee demonstrativ hinter der Zeitung versteckt oder gar schlafend stellt. Denkwürdige Bilder sind aus der TV-Sitzung "Mainz wie es singt und lacht" vom 2. Februar 1964 überliefert. Es ist der Abend, an dem Ernst Neger den schlicht-eingängigen Stimmungshit "Humba Täterä" präsentiert. Die Folge: Erstmals in der Geschichte der Sendung wird fast eine Stunde überzogen, weil sich das Publikum einfach nicht beruhigen kann und Neger das Lied immer wieder von vorne beginnen muss.