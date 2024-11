Hoffnung, Trauer, Wut: Ihre Eindrücke nach dieser Woche

In unserem Update am Abend haben wir gefragt, wie es unseren Leserinnen und Lesern nach der US-Wahl und dem Ende der Ampel-Koalition geht. Viele haben diese Gelegenheit genutzt und sehr offen über ihre Gefühle, Ängste und Hoffnungen geschrieben - vom 87-jährigen SPD-Anhänger bis zum 16-Jährigen, der Angst hat, irgendwann als Soldat gegen Russland in den Krieg ziehen zu müssen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle.