Das Ausmaß des jetzt beginnenden Prozesses vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig um die Planungen für das Tunnelprojekt erscheint jedenfalls dem größten Verkehrsinfrastruktur-Projekt Europas angemessen: Weil sich viel mehr Prozessbeteiligte angemeldet haben, als das Gericht unter Corona-Bedingungen einlassen kann, wurde das Verfahren verlegt in die Congresshalle in der Nähe des Leipziger Zoos, um dort in mehreren Runden die Einsprüche der Projektgegner zu verhandeln.