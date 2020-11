Am letzten Wochenende vor dem Teil-Lockdown waren einige Menschen in Deutschland noch mal in Feierlaune. So stimmten sich Nachtschwärmer zum Beispiel auf den bereits sichtlich entvölkerten Ausgehmeilen Hamburgs auf die wenig feierträchtigen Wochen im November ein. "Wir feiern den Kiez-Abschied, bevor es nicht mehr geht", sagte die 28-jährige Jennifer, die Samstagnacht als Teufelin verkleidet mit einer Freundin vor einem Stripclub auf St. Pauli unterwegs war.