Ostermesse im Vatikan. Archivbild

Quelle: Uncredited/VATICAN MEDIA/AP/dpa

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat der Vatikan alle öffentlichen Veranstaltungen zu Ostern abgesagt. Das Osterfest werde in diesem Jahr ohne Besucher gefeiert. Alle liturgischen Feiern der Karwoche fänden "ohne die physische Anwesenheit der Gläubigen" statt.



Zu den Feierlichkeiten kommen normalerweise Tausende Menschen aus aller Welt. Ostern fällt in diesem Jahr auf den 12. April. Auch die Generalaudienzen von Papst Franziskus und die Angelusgebete am Sonntag werden bis 12. April nur online übertragen.