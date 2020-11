Frauen besser vor Gewalt schützen - das ist das Ziel der sogenannten Istanbul-Konvention, die am 1. Februar 2018 in Deutschland in Kraft getreten ist. Das Übereinkommen des Europarats "zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt" ist ein 2011 ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag. Er enthält Verpflichtungen, wie zum Schutz vor Vergewaltigung in der Ehe oder Diskriminierung und wirtschaftlicher Ausbeutung. Die Täter müssen strafrechtlich verfolgt werden können und für die Opfer müssen beispielsweise Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser bereitgestellt werden.