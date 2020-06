Dabei zählt das Ost-West-Drama "Preis der Freiheit" in diesem Jahr zu den großen Gewinnern und konnte gleich in drei wichtigen Kategorien punkten: Hauptdarstellerin Barbara Auer wurde in der Kategorie "Beste Schauspielerin" geehrt; für seine Darstellung in "Preis der Freiheit" sowie im Fernsehfilm "Endlich Witwer" gewann Joachim Król in der Kategorie "Bester Schauspieler". "Preis der Freiheit" konnte auch die Kategorie "Bester Mehrteiler" für sich entscheiden. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Caroline von Senden und Solveig Cornelisen.